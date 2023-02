Chiara Ferragni, i followers la pressano sui social: «Dov'è Fedez?»

I followers la incalzano, anche ironizzando, con una domanda ricorrente: «Dov'è Fedez?». Lei, "regina" planetaria delle influencer e da recente co-conduttrice del Festival di Sanremo, non risponde. Il silenzio social di lui e le ultime foto postate da lei, da sola o con i bimbi, insospettiscono e non soltanto i loro fans virtuali. Sulla coppia aleggiano venti di crisi dopo quanto è successo nella serata finale del Festival di Sanremo? Le immagini di Fedez, che dopo il bacio con Rosa Chemical, viene chiamato sul palco, pare per prendersi una ramanzina dalla moglie, sono diventate virali. L'influencer e imprenditrice digitale dal conto in banca a più zeri, sembrerebbe non aver gradito l'esibizione giudicata da tanti un po' troppo audace, tanto da sollevare un polverone su un Festival già non esente da critiche (lo stesso Fedez era stato al centro di polemiche, qualche giorno prima, per lo strappo di un manifesto del viceministro Galeazzo Bignami, durante il suo freestyle sulla nave Costa Crociere).

Nei giorni del Festival, i due coniugi, pur non alloggiando nello stesso posto, erano sembrati più affiatati che mai, con lui che per la moglie aveva speso parole di sostegno e incoraggiamento.

Se rispetteranno il "patto" social con i propri followers, prima o poi probabilmente racconteranno cosa sia realmente accaduto. Sperando di non dover raccontare di un'altra separazione nel mondo dello showbiz.

