Chiara Ferragni in bikini sulla neve, i followers ironici: «Copriti che fa freddo»

Chiara Ferragni in bikini sulla neve. In vacanza, con il resto della famiglia (sorelle, genitori e suoceri compresi), la "regina" delle influencer stupisce con look audaci e "trovate" come quella appunto di camminare sulla neve dell'Alpi di Siusi, con un costume molto ridotto specie sul lato B.

Con lei il marito Fedez che, abbracciandola, posta: «Il mio panettone preferito».

Non tutti i numerosi follower che seguono la Ferragni sui social sembrano aver gradito l'"uscita" in costume sulla neve: per molti, queste esibizioni "eccessive" non farebbero più presa e sarebbero il frutto dell'esigenza dell'imprenditrice digitale, di spostare l'asticella delle attenzioni nei suoi confronti sempre più alto ma con l'effetto di stupire sempre meno. I più bonari le intimano invece di coprirsi per evitare un'influenza. Recentemente la Ferragni ha risposto ad alcuni haters che l'avevano attaccata per delle foto in intimo; secondo alcuni erano troppo osè tanto da sospettare che potessero essere non condivise da Fedez.

