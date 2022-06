Chiara Ferragni ironizza sugli haters con il suo lato B

Chiara Ferragni non si è mai fatta intimidire ne' destabilizzare dagli haters. La regina internazionale delle influencer deve ovviamente fare i conti anche con questo fenomeno che però lei ha sempre saputo gestire affermando che non dà peso a quanti la attaccano o la criticano pesantemente per la sua attività di imprenditrice digitale che sceglie di postare anche gran parte della sua vita privata. Ora la moglie di Fedez ha deciso di fare di più: ha postato una foto super sexy in cui mostra il suo lato B "vestito" di un pantalone a brandelli che in realtà lascia molto scoperto proprio quella parte del corpo. "Io che mi guardo le spalle dagli haters" ha scritto pubblicando una delle foto in cui è ritratta appunto di spalle. Un modo sicuramente ironico per affrontare una questione che per molte influencer può avere dei risvolti a dir poco antipatici.

