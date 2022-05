Cicciolina e la proposta "indecente" a Putin: «Ferma la guerra e mi offro per una notte di sesso»

La proposta “indecente” di Ilona Staller, in arte Cicciolina a Vladimir Putin fa discutere. La celebre ex pornostar ha pubblicato sul suo profilo di instagram un curioso post sulla guerra in Ucraina: «Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!” ha scritto la ex attrice hard. I suoi fan sembra abbiano apprezzato il tentativo di Cicciolina, che oggi ha 70 anni, anche da Mosca al momento non sembra siano giunte risposte…

