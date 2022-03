Clizia Incorvaia neo mamma bis: Gabriele e Paolo sono i miei principi

Clizia Incorvaia diventa mamma per la seconda volta e presenta sui sociale i suoi principi: il figlio Gabriele e il compagno Paolo Ciavarro, padre del piccolo. Gabriele, bellissimo come i genitori, è arrivato a coronamento di una storia d'amore nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip a cui l'influencer siciliana e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, hanno partecipato qualche anno fa come concorrenti. Nessuno dei due è uscito vincitore ma in compenso, in maniera inizialmente inaspettata, hanno portato a casa una storia di coppia che appare solida tanto arrivare alla nascita di un figlio.

Lei, già mamma di Nina avuta dal frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, sui social confessa di essere un po' stanca (il bimbo la fa dormire poco) ma ammette anche di essere felice di vivere questa seconda maternità con un maschietto. "E' un viaggio nuovo, e sto già imparando un sacco". Altrettanto felice Paolo Ciavarro, che affianca insieme ad altri colleghi Barbara Palombelli a "Forum"; per lui, più giovane della compagna di 11 ani, è la prima paternità.

L'arrivo del piccolo Gabriele è stato festeggiato con una festicciola a cui hanno partecipato anche alcuni dei nonni.

