Compleanno Elisabetta Gregoraci: festa con Briatore e sorpresa sul Corsera

Di regali ne avrà sicuramente ricevuti tantissimi. Ma uno in particolare desta anche la curiosità di quanti oggi hanno trovato sul Corriere della Sera una pagina intera acquistata per augurarle buon compleanno. La destinataria è Elisabetta Gregoraci, 42 primavere portate benissimo, che ha festeggiato a Montecarlo, dove vive, insieme a parenti e ad amici.

E accanto a lei anche l'ex marito Flavio Briatore, ultimamente sempre più vicino alla showgirl da cui si è separato diversi anni fa. Sarà stato lui ad acquistare quella pagina per augurare buon compleanno all'ex compagna? "Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. Auguri Elisabetta", è il messaggio a tutta pagina con una foto della destinataria in primo piano.

Da parte di lei c'è riserbo. Non si sa chi sia stato l'autore dell'iniziativa pubblicata da uno dei quotidiani più letti in Italia. Il riavvicinamento a Briatore non è negato da Eli, come viene affettuosamente chiamata in famiglia e dagli amici più cari, ma neanche confermato come una vera e propria riconciliazione. Sta di fatto che i due, con il figlio Nathan Falco, hanno trascorso insieme il Capodanno a Malindi, dove Briatore possiede un resort, poi si sono spostati a Londra per alcuni giorni; ma già dalla scorsa estate l'ex coppia era stata in vacanza sempre insieme. Alla festa di compleanno, oltre all'amatissima sorella Marzia, erano presenti anche i due ex gieffini, Francesco Oppini e Andrea Zelletta che con la Gregoraci avevano condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip edizione 2020.

