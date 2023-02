Coppia Rodriguez-Moser, lui fuori di casa per un tradimento?

La notizia rimbalza, tra una testata e l'altra, come una pallina da ping pong. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati e lui sarebbe già fuori di casa, ospite di un amico. Nel mondo del gossip la, ancora presunta, rottura ha del sensazionale. E sì perché la coppia Rodriguez-Moser, nata un po' in sordina qualche anno fa dentro la Casa del Grande Fratello, si era poi consolidata tanto da arrivare ad una promessa di matrimonio che avrebbe dovuto portare i due all'altare nel prossimo mese di ottobre. Al momento i fiori d'arancio sembrano molto a rischio, almeno che la crisi venga superata così come già accaduto una volta. Secondo i rumors più accreditati, dietro la separazione ci sarebbe addirittura un tradimento di lui.

Cecilia e Ignazio erano da poco rientrati dall'Argentina, terra natale di lei, e nelle foto che avevano postato apparivano più innamorati che mai. Nessuno dei due, sui social lascia trasparire nulla anche se i più attenti hanno notato che dal dito di lei sarebbe scomparso l'anello di fidanzamento.

