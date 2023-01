Cristian Totti innamorato di Melissa Monti: sui social tutti notano una particolare somiglianza

Cristian Totti, il figlio maggiore di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma Francesco, posta sui social la prima foto con la fidanzata Melissa Monti, una giovane attrice e modella con cui sta da poco più di un anno. E mentre Cristian sembra somigliare molto al celebre papà calciatore, di cui tra l'altro sta seguendo le orme, sui rispettivi profili social dei due ragazzi tutti notano una spiccata somiglianza tra la bella Melissa e Ilary, con l'unica differenza del colore dei capelli. La giovane fidanzata del primogenito di casa Totti sembra infatti ricordare molto la conduttrice Mediaset di qualche anno fa.

Anche Chanel Totti, secondogenita della coppia, si complimenta con la giovane cognata postando: "Sei la più bella". L'amore fresco di Cristian e Melissa si inquadra, inevitabilmente, in quella che sta diventando una "saga" familiare.

Dopo la separazione di alcuni mesi fa, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a "popolare" giornali, siti e spazi in tv con le rispettive storie d'amore: lei farebbe adesso coppia fissa con Bastian Muller, un imprenditore tedesco con cui ha trascorso il Capodanno a Bangkok, mentre lui ha ormai trovato una nuova dimensione sentimentale con Noemi Bocchi, indicata da subito, ancor prima che si ufficializzasse la separazione, come la sua nuova compagna. Al giovane Totti non resta che augurare buona fortuna.

