Diletta Leotta a St. Moritz è (quasi) una campionessa sugli sci

La conduttrice sportiva Diletta Leotta per salutare il nuovo anno ha scelto le piste innevate di St. Moritz. Qui, dove ha trascorso qualche giorno di vacanze insieme ad alcune amiche, Diletta ha dato anche prova della sua abilità sugli sci.

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, a Catania, con i genitori, la sorella e le nipotine, con cui ama ogni tanto farsi fotografare, la Leotta ha scelto la montagna per trascorre il Capodanno. Al rientro si è già tuffata nel lavoro con l'impegno del nuovo programma DayOff sempre su Dazn in cui incontra i campioni del calcio per scoprire come vivono e come si "ricaricano" quando sono fuori dai campi sportivi.

