Diletta Leotta e le perplessità sui video col ”pancino”: le voci corrono, ma la conduttrice catanese e l'amato Loris tacciono

C' un nuovo gossip che riguarda la bella conduttrice catanese Diletta Leotta. E si tratta di una vera e propria "bomba" per gli amanti di pettegolezzi sui personaggi vip. A scatenare le voci un video postato su TikTok in cui la bionda voce di Dazn si cambia d'abito ballando e mostrando le sue curve, ma soprattutto un pancino davvero sospetto che ha fatto partire il tam tam su una sua possibile gravidanza.

Pubblicità

Da Diletta Leotta e dal suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, per ora nessun commento sulla vicenda. Giornali e siti scandalistici si sono già messi in moto per verificare se quel pancino messo in evidenza dal completo color carne indossato tra gli altri abiti nel video su Tik Tok possa significare una dolce attesa. Il video si riferisce a qualche giorno fa quando Diletta si trovava a Sanremo i veste di speaker radiofonica per Radio 105.

Nelle interviste concesse qua e la, presentatrice siciliana ha più volte rivelato di volere una famiglia e dei figli. Dopo un paio di relazioni più movimentate, adesso la storia con il giocatore sembra andare alla grande. Certo è che in questo momento Loris Karius è in Gran Bretagna come dimostrano le foto postate durante gli allenamenti. Ma sebbene i due si frequentino solo da 4 mesi, il portierone tedesco ha già conosciuto la famiglia di Diletta lo scorso Natale durante una visita in Sicilia. E dopo le foto di Capodanno con la sua compagna non ha più postato nulla se si escludono appunto alcune foto di allenamenti. Chissà che per San Valentino...

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA