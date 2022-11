Diletta Leotta e Loris Karius: un bagno (d'amore) nella foresta

Prime foto e stories social per Diletta Leotta e il fidanzato, il calciatore del Newcastle, Loris Karius. Dopo una vacanza insieme a Miami, la neo coppia si è concessa un'altra parentesi di relax in alta montagna dove hanno trovato una temperature di zero gradi in pieno giorno. Un freddo che però non ha impedito loro di "esplorare", in bicicletta, i sentieri della località scelta per la vacanza.

"Bagni nella foresta" ha postato lui riferendosi probabilmente all'atmosfera nebbiosa in cui erano immersi, mentre lei, conduttrice di Dazn, ha postato anche le foto di un magnifico mercatino di Natale.

Per la Leotta, dopo l'ultima vera o presunta relazione con l'attore turno Can Yaman e dopo il flirt con il modello Giacomo Cavalli, da cui si era fatta accompagnare al matrimonio del fratello Mirko, è dunque tornato l'amore. Un "vikingo" biondo, così come Karius, è stato ribattezzato da alcune testate, sarà forse quello che conquisterà definitivamente il cuore della bionda conduttrice catanese che intanto, oltre all'amore, continua, con successo, a coltivare la sua carriera.

