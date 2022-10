Diletta Leotta e Loris Karius, un vichingo biondo per il volto di Dazn

Diletta Leotta avrebbe un nuovo amore. E questa volta "pesca" nello stesso ambiente in cui lavora: quello del calcio. La bella conduttrice sportiva di Dazn si sarebbe innamorata del portiere del Newcastle Loris Karius, un "vichingo" biondo per il quale non è così difficile perdere la testa. I rumors sarebbero confermati dal sempre bene informato Alfonso Signorini che nell'ultimo numero di "Chi" fotografa il momento in cui Karius entra nello stesso portone del palazzo in cui abita Diletta Leotta, a Milano.

Pubblicità

La bionda conduttrice, anche radiofonica, catanese avrebbe dunque chiuso la storia, veloce, con il modello Giacomo Cavalli, con cui aveva fatto coppia anche al recente matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola che a Taormina ha impalmato Irene Simeone. Ancora prima era stata protagonista di un legame con l'attore turco Can Yaman, anche se a tutt'oggi, i suoi rapporti più duraturi sono stati quelli con Matteo Mammì, top manager di Sky Sport e con il campione di pugilato Daniele Scardina. Sarà adesso Karius l'uomo giusto per lei? Ai posteri l'ardua sentenza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA