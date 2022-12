Diletta Leotta presenta Karius in famiglia: e poi va in giro per Catania con il portiere tedesco

Sembra procedere al meglio la storia d'amore tra la conduttrice siciliana Diletta Leotta e il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, che è riuscito anche a ritagliarsi uno spazio tra le partite del boxing day e del 31 dicembre in Premier League per una capatina a Catania, dove avrebbe anche conosciuto in maniera ufficiale la famiglia della bella presentarice di Dazn, riunita in città per le festività natalizie.

A testimoniare il viaggio di Loris Karius a Catania alcune storie su Instagram prima pubblicate da Diletta Leotta e poi anche dall'ex portiere del Liverpool nei rispettivi profili Instagram. Come due perfetti innamorati, Loris e Diletta hanno fatto un selfie davanti ai Faraglioni della riviera dei Ciclopi, ad Aci Trezza. E nella foto compare anche il cagnolino Lillo, l'amico a quattro zampe della bella conduttrice sportiva. I due si sarebbe concessi una passeggiata a Catania e dintorni tra le bellezze della città.

La coppia si frequenta da almeno tre mesi, i giornali di gossip hanno già pubblicato anche le foto del loro primo bacio. Le prime "paparazzate" sono avvenute a Londra, dove Diletta e Loris si sono conosciuti, poi a Milano dove vive la presentatrice e infine anche Miami. Ora la tappa in Sicilia che certifica come la loro relazione stia andando a gonfie vele. Le foto di Diletta in famiglia per il Natale avevano infatti creato qualche preoccupazione tra i fan della coppia che non avevano visto in quegli scatti il portierone del Newcastle, Che però è volato a Catania appena ha potuto per godersi un po' di relax con la sua Diletta.

