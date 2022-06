Diletta Leotta, primo bagno alle Baleari con il nuovo amore e poi in Sicilia

Non ci sono ancora foto ufficiali sui social ma sull'identità del nuovo amore di Diletta Leotta non ci sarebbero segreti. Non per il settimanale Chi, che li aveva sorpresi durante la partenza all'aeroporto con destinazione Palma di Maiorca, dove entrambi hanno trascorso qualche giorno di vacanza. A partire con la bella Diletta è stato il modello bresciano di 25 anni Giacomo Cavalli, figlio del velista Beppe Cavalli. La frequentazione tra i due risalirebbe allo scorso inverno ma di questo nuovo presunto legame era trapelato poco o niente. La conduttrice sportiva, ex di Sky Sport, si lascia alle spalle la relazione con l'attore turco Can Yaman, mentre della vita privata del giovane modello, che sfila e fa shooting per le principali griffe della moda, è tutto molto top secret.

Dopo il primo bagno nelle acque delle Baleari, Diletta, di origini catanesi, si è goduta qualche giorno alle Eolie definendo "casa" il luogo in cui ha scelto di trascorrere questo inizio d'estate. Chissà se in compagnia di amici o di qualcuno in particolare.

Le prossime vacanze, forse, riveleranno qualcosa in più.

