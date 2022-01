Diletta Leotta, voci di un flirt con il modello Giacomo Cavalli

Un nuovo amore per Diletta Leotta? La conduttrice sportiva catanese avrebbe una relazione con lo strafigo modello Giacomo Cavalli. I due sono stati fotografati insieme dal settimanale "Chi?" a St. Moritz in Engandina, dove hanno passato il Capodanno sulla neve, ma erano in un caffè insieme ad altri amici.

I due ridono e scherzano in uno dei luoghi più conosciuti della località della nota città svizzera come due amici. Sono le loro uniche immagini insieme da quando è iniziato a circolare il gossip sul loro flirt. Il modello, con una laurea magistrale all’Università Bocconi di Milano, ha 58 mila follower su Instagram.

Secondo alcune indiscrezioni farebbero coppia da alcuni mesi, ma i due non hanno rilasciato alcun commento.

Ancora una volta - come pare fu per Can Yaman - un presunto flirt con la popolare e bellissima Diletta, può lanciare una carriera? Chissà. Giacomo Cavalli, 28 anni, di Brescia, laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università Bocconi, è diventato modello per caso, scoperto da un talent scout per la sua somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. E' un grandissimo appassionato di surf e va a vela. E' un super sportivo e ama anche sciare e andare a cavallo.

