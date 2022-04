E' morta Cynthia Plaster Caster, l'artista famosa perché realizzava i calchi dei peni delle rockstar

È morta all’età di 74 anni Cynthia Albritton, nota al grande pubblico come Cynthia Plaster Caster e diventata famosa tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 perché aveva realizzato i calchi in gesso dei peni, in erezione, delle rockstar tra cui Jimi Hendrix.

«Non realizzava mai calchi su commissione e non li rivendeva chi non le piaceva», ha spiegato il suo manager Mitch Marlow ripreso dalla rivista Rolling Stones. La sua collezione comprendeva i calchi dei peni di Wayne Kramer degli MC5, di Pete Shelley dei Buzzcocks, di Jello Biafra dei Dead Kennedys. Aveva iniziato a Chicago a fine anni ’60 con la complicità di Frank Zappa, che però non si fece mai fare il calco del suo pene. Il suo calco in gesso più famoso è senz’altro quello di Jimi Hendrix, realizzato nel febbraio del 1968. Nella stessa occasione Albritton realizzò il calco del pene del bassista Noel Redding.

