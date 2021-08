E' un postino siciliano il nuovo “Mister Italia”: «Dedico il titolo alla mia terra»

Viene da Trapani, ha 23 anni, eè laureato in scienze motorie e lavora alle Poste di Marsala. Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, lunghi capelli biondi è il nuovo Mister Italia 2021.

Pubblicità

La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è andato in scena l'atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio Marastoni. A posare la fascia di "Mister Italia 2021" sulle spalle di Joseph una madrina d’eccezione, Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta.

A consegnare lo scettro di uomo più bello d’Italia il fotomodello e attore napoletano Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.

"Sono sincero non me l’aspettavo - le prime parole del neo Mister - Questo titolo lo voglio dedicare alla mia terra, la Sicilia, spesso relegata in un posto a parte, sono orgoglioso di essere trapanese e di aver portato in Sicilia lo scettro di Mister Italia".

Sul palco di Pescara sabato notte è stata eletta anche la nuova reginetta di Miss Grand Prix 2021. La corona si è posata sui capelli biondi di Gabriella Bonizzardi, studentessa 17enne di Prevalle, piccolo centro del bresciano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA