Ecco chi è Noemi, la ragazza che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti

Si chiama Noemi ed ha 34 anni. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti, 44 anni, per la quale l’ex fuoriclasse della Roma ha perso la testa, tanto da ipotizzare una rottura del matrimonio con Ilary Blasi.

Noemi Bocchi è laureata in economia aziendale, è separata ed ha due figli: si vede ormai regolarmente accanto al Pupone. L’ultima volta è stata vista allo stadio per Roma Genoa qualche fila dietro Francesco. Ora c’è chi sostiene che i due siano stati in vacanza per un week end romantico a Montecarlo già nei mesi scorsi.

