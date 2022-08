Elettra Lamborghina a mare alla Scogliera

Dopo il suo concerto ad Adrano lo scorso giovedì, ieri pomeriggio la vulcanica Elettra Lamborghini, artista da milioni di streaming con oltre 7 milioni di follower è andata rilassarsi a mare, al Lido Esagono alla Scogliera di Catania, in territorio di Aci Castello. In compagnia di alcune persone, forse i suoi musicisti, riconosciuta solo a distanza da qualche bagnante, la cantante con un bikini hot azzurro mare ha postato sul suo Instagram uno scatto sullo sfondo degli scogli neri di lava tipici della costa catanese. Un tuffo in acqua, un po' di relax, uno scatto da condividere sui social - con la scritta "se zoomi bene vedi le boe" - poi l'artista ha ripreso il tour.

Foto da Instagram

Elettra nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi come opinionista nel reality L'isola dei famosi affiancando Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi; ha anche condotto Miss Italia. La regina del twerking è l'interprete di Caramello, il tormentone estivo che la vede protagonista dell'estate 2022 insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. E' sposata dal 2020 con disc jockey olandese Afrojack.

