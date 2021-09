Elettra Lamborghini e il bizzarro incidente: un cane le ha morso il lato B

Disavventura per Elettra Lamborghini protagonista di un bizzarro incidente: un cane le ha morso infatti una natica. E’ stata la stessa show girl a postare l’accaduto, con tanto di foto, su instagram. L’incidente è avvenuto nel suo maneggi. «Buongiorno al pubblico maschile e al pubblico femminile – ha scritto Elettra -, non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi. Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro..bhè, non mi morde una chiappa? Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male...cane. Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano… Mi ha morso una chiappa… Un male bestia”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA