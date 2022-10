Elisabetta Gregoraci a Firenze in compagnia di Giulio Fratini

Le foto più volte postate insieme all'ex marito Flavio Briatore avevano fatto spesso pensare ad un riavvicinamento tra i due. Ma a quanto pare le loro strade sentimentali restano separate. Pochi gossip sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci da quando appunto si è separata dal facoltoso imprenditore che possiede locali, stabilimenti balneari e resort in diverse parti del mondo. Dall'estate scorsa pare però che il cuore della showgirl e conduttrice calabra batta per un imprenditore altrettanto facoltoso ma molto più giovane di Briatore. Il settimanale "Chi" l'ha infatti immortalata a Firenze in compagnia di Giulio Fratini, 30 anni, Ceo di una catena di alberghi di charme, già noto alle cronache rosa per essere stato il compagno di Raffaella Fico e di Roberta Morise.

Una liaison passeggera o un legame destinato a durare? Ancora presto per dirsi anche perché Eli non si sbilancia sui suoi social postando nulla al riguardo. Una cosa è certa: una fuga a Firenze c'è stata e tutto fa pensare ad una fuga d'amore con Fratini, che tra l'altro proprio in quella città possiede, con la famiglia, l'hotel L'Orologio.

