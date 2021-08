Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in Sicilia: è stata vacanza versione "family"

E' stata in vacanza anche in Sicilia la bella Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, accompagnata dal figlio Nathan Falco e dall'ex marito Flavio Briatore, ha postato delle bellissime foto di Taormina e Ortigia. La conduttrice di "Battiti Live" ha avuto modo di tuffarsi nelle acque blu di Taormina, di gustare prelibatezze in un noto ristorante della stessa cittadina ionica nonché le granite del Bam Bar, e poi di fare un giro tra il barocco di Siracusa.

Il ritorno a Taormina è stato per la Gregoraci come un tuffo al cuore; lì infatti era stata in vacanza insieme alla sua mamma, scomparsa per un male incurabile alcuni anni fa. "Di questo posto ho ricordo indelebili ne mio cuore, con la mia mamma ho condiviso tanti momenti bellissimi", ha scritto.

La vacanza di famiglia, i tre hanno viaggiato a bordo dello yacht di lui, ha toccato anche la Calabria, terra natìa della Gregoraci che ha potuto così riabbracciare i nonni, il papà e dei cugini.

