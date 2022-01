Emanuel Caserio e Romina Power insieme: scherzano o fanno sul serio?

Lui è il Salvo Amato de "Il Paradiso delle Signore", il simpatico barista siciliano impegnato nella finzione televisiva con Anna, lei è la figlia di Al Bano e Romina Power, nonché attrice, scrittrice, conduttrice, opinionista tv. Emanuel Caserio e Romina Carrisi postano sui rispettivi profili social le stesse foto di una serata trascorsa insieme in un locale di Roma e si insinua subito il sospetto: è nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo? Non si sa ancora, ma tanto è bastato per conquistare una pioggia di like e di esortazioni a stare insieme. Quasi tutti i follower sono d'accordo: formano una coppia strepitosa.

I due molto probabilmente non si conoscevano prima di partecipare, spesso come ospiti fissi del programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 "Oggi è un altro giorno"; ma la frequentazione professionale si sta spingendo oltre come attestano le foto postate dai due.

Non è ancora dato sapere se si è trattato di una serata conviviale tra colleghi o se da quel salotto televisivo potrebbe essere nato qualcosa di serio. La stagione televisiva è ancora lunga, hanno tempo per decidere.

