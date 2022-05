Emanuela Rose: «Ho un fidanzato alieno e faccio sesso con lui»

Una storia dell’altro mondo, è proprio il caso di dirlo, arriva dall’Inghilterra. La protagonista è Emanuele Rose, conosciuta come Abbie Bela, attrice inglese di 31 anni che ha raccontato di essersi fidanzata con un alieno con il quale peraltro, a suo dire, fa regolarmente sesso. La “storia” tra Emanuela Rose e il novello ET andrebbe avanti da oltre un anno e lei ha raccontato a Philip Schofield e Holly Willoughby in This Morning di ITV, che la sua vita sessuale è così bella che le altre persone dovrebbero fare lo stesso se sono “stanche degli uomini”.

Emanuela Rose ha detto di avere incontrato il suo fidanzato alieno dopo essere stata rapita da un Ufo a Londra. Ha detto che non può mostrare immagini dell’alieno per paura che possa essere portata nell’Area 51. «Siamo stati ad appuntamenti, lui non capisce davvero gli appuntamenti, quindi è un po’ come una cosa rocciosa – ha detto - Non posso viaggiare troppo lontano perché il mio corpo umano non può fare un viaggio lontano fino al suo pianeta nella galassia di Andromeda, ma andiamo al cinema e cose del genere e lui assume una forma diversa, ovviamente, quindi la gente non lo vede».

Anche la vita sessuale andrebbe – a dire di Emanuela Rose – a gonfie vele. Intervistata da Holly sul fatto che fosse stata “intima” con il suo partner extraterrestre, infatti, Emanuela ha sottolineato che la sua relazione era migliore dell’equivalente umano: «Quando diventerai alieno dimenticherai i terrestri. Se ci sono donne o uomini o qualcuno nel mezzo che è interessato a uscire con uomini e tu sei stanco degli uomini, ti consiglio gli alieni. Loro vivono nella luce e nell’energia pura, quindi non possiamo nemmeno andare fino in fondo perché può uccidermi. Rispetto all’amore terrestre è un milione di volte più bello e intenso».

«Il mio ragazzo sta imparando le nostre usanze, ha provato a proporre di sposarci, ma io sono piuttosto tradizionale, quindi voglio un anello, e non sa davvero cosa sia. Ho detto che volevo una pietra grande e mi ha preso dei ciottoli dalla spiaggia».

Emanuela Rose si è presentata al programma, davanti ai due conduttori, con un alieno giocattolo.

