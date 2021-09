Fabrizio Corona all'ex moglie Nina Moric: "La storia siamo noi"

Un rapporto tormentato, fatto di tanti alti e bassi quello tra Fabrizio Corona e l'ex moglie, la modella croata Nina Moric. Ultimamente però i due, dopo battaglie anche legali per la gestione del figlio Carlos, sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e una nuova complicità. In una delle storie su Instagram i due scherzano insieme, in casa, dimostrando grande affiatamento.

Lui posta per l'ex compagna parole d'affetto e di ringraziamento per averlo reso padre di uno splendido ragazzo. "Vorrei dirti solo grazie Nina..Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita..E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo.È come un puzzle..ogni cosa a suo posto..Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti..Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà..ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani..Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore".

In un'altra foto di coppia, di qualche anno fa, Corona scrive: "La storia siamo noi". Non è la prima volta che i due si riappacificano per poi tornare distanti; si spera che stavolta sia quella buona.

