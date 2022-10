Federico Fashion Style e la compagna Letizia si separano

Un'altra coppia "scoppia" nel mondo dello star system. Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, e la moglie Letizia Porcu, si sono separati. E' stata lei stessa a comunicarlo con una storia su Instagram: «Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia».

Divenuto un personaggio pubblico televisivo con il suo "Salone delle meraviglie", il rinomato parrucchiere di Anzio con negozi aperti anche a Firenze, Milano e Roma, ha tra l'altro festeggiato in grande stile il suo 33esimo compleanno: con lui la figlioletta Sophie Maelle e tantissimi amici e colleghi dello spettacolo. Le cause della separazione non sono state rese note anche se sui social i più maligni azzardano l'ipotesi che da qui a poco Lauri potrebbe fare coming out riguardo al suo orientamento sessuale, al centro di frequenti pettegolezzi che proprio Letizia Porcu aveva sempre strenuamente rigettato.

