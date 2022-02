Francesca Tocca e Raimondo Todaro: perché si erano lasciati e perché sono tornati insieme

La storia d'amore tra Raimondo Todaro, 35 anni, e Francesca Tocca, 32, ha fatto sognare per anni i fan dei due ballerini catanesi, prima a Ballando con le Stelle e poi ad Amici. Una storia d'amore nata nelle sale da ballo catanesi e sviluppatasi sui palcoscenici ma comunque molto forte e vera, una storia che li ha portati ad avere nel 2013 una figlia e a sposarsi l'anno dopo. Dopo quattro anni da colleghi e dieci anni di relazione però la loro storia si è improvvisamente interrotta. Oggi però sono nuovamente innamorati e formano una bellissima famiglia con la figlia Jasmine. Ieri sono stati ospiti in studio a "C'è posta per te" e sono entrati nel salotto tv di Maria De Filippi mano nella mano per fare un regalo a una giovane coppia.

Pubblicità

Quando si erano lasciati, i gossip avevano parlato di liti e tradimenti. Ma erano solo voci. E oggi sappiano che in realtà non c'è stata un vero motivo che ha fatto separare la coppia di ballerini catanesi oggi tornati insieme. «Non c’è stato un fattore scatenante per la fine della relazione - ha detto tempo Todaro in una intervista al settimanale Chi - . Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano».

Todaro ha anche spiegato di aver reso nota lui la fine della relazione «per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico. L’ho fatto - ha detto - per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in tv e sui social. Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro».

Dunque i flirt che i due ballerini hanno avuto e che sono finiti sui giornali scandalistici sono successivi alla rottura. Quando si è allontanata da Todaro, infatti, Francesca Tocca ha avuto un flirt con Valentin Alexandru Dimitru, anche lui ballerino di Amici. Ma pure Raimono ha avuto delle brevi relazioni, tra cui quella con Paola Leonetti, giovane influencer e fotomodella e quella con Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai1.

A volte si dice che occorre perdersi per ritrovarsi. E i nostri Raimondo e Francesca sembra abbiano sperimentato questa sorta di "terapia" di coppia che in questo caso ha dimostrato tutta la sua efficacia. E Raimondo Todaro lo ha detto anche ieri sera da Maria De Filippi mentre parlava con Giovanni e Luisa la coppia ieri in studio perché lui scritto al programma per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, che aspetta anche il loro primo figlio. La futura madre ama la danza e per questo Giovanni ha voluto regalarle l'occasione di conoscere i due professionisti.

Ecco il consiglio che Raimondo ha dato alla giovane coppia sul loro amore: «Per farlo durare per sempre vi dico già che ci saranno momenti difficili. Momenti in cui si sale e in cui si scende. Noi abbiamo avuto momenti bui, anche molti lunghi. Noi abbiamo deciso in un certo momento che era giusto allontanarci un attimo, ma a posteriori è stata la scelta giusta, perché adesso abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l'uno dell'altra».

E chissà che adesso che Raimondo e Francesca sono tornati insieme non arrivi anche un fratellino per Jasmine. Anche perché la bella ballerina catanese ieri da Maria De Filippi ha detto che avere Jasmine è scelta più bella della sua vita.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA