Francesca Barra e l'annuncio del lieto evento con una foto a Pantelleria

La giornalista Francesca Barra attende il suo primo figlio dall'attore Claudio Santamaria. Per annunciare il lieto evento, la giornalista, scrittrice e opinionista, ha scelto una foto, in controluce, scattata nel corso di una recente vacanza a Pantelleria.

«Questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzarotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina». Francesca Barra, già mamma di tre figli avuti dall'ex marito, spiega anche che non era più possibile mantenere il segreto dal momento che la notizia della sua gravidanza era già uscita. La Barra e Santamaria si sono sposati con un rito civile nel luglio del 2018 a Policoro, città della Basilicata di cui lei è originaria dopo una cerimonia più informale che era celebrata a Las Vegas. Adesso il coronamento di un amore che è apparso solido e convinto sin dall'inizio.

