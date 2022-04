Francesco Oppini "bersagliato" sui social con la stessa domanda: "E Cristina?"

Da alcune settimane i followers avevano notato la mancanza di foto insieme alla fidanzata, ormai probabilmente ex, Cristina Tomasini. Da Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, però nessuna conferma sulla fine di un legame che sembrava ormai prossimo alla svolta più importante: quella del matrimonio o addirittura dell'arrivo di un bebè. Ma a quanto pare non ci sarà ne l'uno, ne l'altro. Alla recente festa, organizzata in un ristorante, per i 40 anni dell'ex partecipante di una delle edizioni più seguite del Grande Fratello Vip (quella vinta da Tommaso Zorzi), l'assenza della Tomasini è saltata anche agli occhi dei più distratti.

E sui social si è scatenata una pioggia di domande: "E Cristina, che fine ha fatto"? Nessuna spiegazione ufficiale, ma nell'augurare Buona Pasqua, Oppini, telecronista su 7Gold Sport, sembra aver voluto rispondere a quelle domande così insistenti sul suo status sentimentale. "La vita si vive, non si spiega", ha postato il figlio della Parietti quasi a voler confermare quello che è accaduto ma senza voler approfondire.

Potrebbe trattarsi anche di una separazione temporanea. Chissà. Nel frattempo, giustamente, la vita si vive.

