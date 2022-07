Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: stavolta non è solo una indiscrezione

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita. La coppia tra poco ufficializzerà la separazione con la richiesta di rispettare la privacy per i figli. Che le cose non andassero più bene era del resto chiaro da mesi. Prima le voci sempre più insistenti e poi gli “indizi”: non erano insieme nella villa al mare a Sabaudia e nemmeno all’Eur, il quartiere di Roma dove abitano. Qualche giorno fa al compleanno della mamma di Ilary, c’era tutta la famiglia, tranne Francesco che, peraltro, non ha mai raggiunto la moglie a Milano, dove è stata impegnata con l’Isola dei Famosi a Mediaset. Ora l’indiscrezione rilanciata da Dagospia che ha anche trovato conferme tra gli amici della ormai ex coppia.

