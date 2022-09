Gf Vip, Pamela e Marco nuova coppia dentro la casa?

Lui si è apertamente dichiarato. "Pamela mi è sempre piaciuta". Lei non sembra affatto dispiaciuta di essere corteggiata dentro la Casa. Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Ancora troppo presto per dire se la forte simpatia di Marco Bellavia per Pamela Prati sfocerà in qualcosa di serio e duraturo. Per il momento promettono bene. Nella scorsa puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, c'è stato anche un romantico ballo tra i due: lei in abito da sera giallo è apparsa molto divertita dalle attenzioni che l'ex protagonista di Love me Licia (accanto a Cristina D'Avena) e di Bim Bum Bam, le sta riservando.

I due stanno anche scoprendo di avere alcune cose in comune come ad esempio la passione per il sushi.

Pamela Prati, storica showgirl del "Bagaglino", era stata qualche anno fa al centro della cronaca per un legame con un personaggio che, contrariamente a quanto da lei inizialmente sostenuto, non sarebbe mai realmente esistito: Mark Caltagirone. La showgirl racconterà poi di essere rimasta vittima di una truffa. Rimasta lontana dalle scene per un po' di tempo, adesso per lei è il momento di guardare avanti. E chissà forse nella casa del Gf Vip potrà anche trovare l'amore. Quello vero.

