Gigi D'Alessio pazzo d'amore per la sua Denise

Non c'è dubbio. Gigi D'Alessio sta vivendo una seconda giovinezza. Del resto la sua compagna Denise Esposito è poco meno che trentenne e ha dato al cantante napoletano il suo quinto figlio, Francesco Pio, che è ancora piccolino. C'è strada quindi ancora da fare per D'Alessio che dopo un periodo buio segnato dalla separazione con la collega Anna Tatangelo, da cui ha avuto il figlio Andrea, ha ritrovato il sorriso accanto alla nuova compagna.

Con lei, il cantante ha trascorso le sue vacanze trascorse in parte in Grecia dove si è fatto immortalare insieme a Denise e ad una romantica luna. Quindi di nuovo immerso nel lavoro che lo ha portato ultimamente a Düsseldorf dove si è esibito insieme ad un altro napoletano doc, Nino D'Angelo, nello spettacolo “Figli Di Un Re Minore”. In una delle sue esibizioni D'Angelo ha mostrato al pubblico anche Francesco Pio, frutto di un amore che forse potrebbe essere quello giusto.

