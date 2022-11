Giorgia Soleri, il tenero post pieno d'amore per Damiano dei Maneskin

Un post che ha già totalizzato migliaia e migliaia di like. Giorgia Soleri, modella, influencer e compagna di Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha dedicato al fidanzato parole d'amore, accompagnate da una galleria di foto che riprendono la loro felicità di coppia. "Possiamo vivere come Jack e Sally se vogliamo dove tu mi trovi sempre e festeggeremo Halloween a Natale e nella notte desidereremo che non finisse mai, vorremo che non finisse mai mi manchi", ha scritto su Instagram.

Giorgia e Damiano sono legati da diversi anni e, nonostante gli impegni internazionali di lui con la giovane band con cui ha conquistato i palcoscenici e i premi più importanti, appaiono sempre più affiatati. Autrice di "La signorina Nessuno", la Soleri si è intestata un'importante battaglia per divulgare i problemi, spesso sottovalutati, legati all'endometriosi, patologia che l'ha segnata negli anni della post adolescenza e che l'ha portata anche subire un intervento chirurgico.

Superati gli anni più difficili causati dalla malattia, per Giorgia è tempo di nuovi traguardi: insieme all'amica influencer e attivista Federica Fabrizio, in arte Federippi, sta partecipando all'attuale edizione di Pechino Express. Quando tornerà ad aspettarla ci saranno sicuramente Damiano e i suoi amati gatti.

