Giusy Buscemi, dopo Caterina e Pietro arriva il terzo figlio

Titolo di super mamma per Giusy Buscemi, attrice ed ex Miss Italia, che tra poco avrà il suo terzo figlio. Dopo Caterina e Pietro, per l'attrice siciliana di Mazara del Vallo, arriva un altro bebè. Sposata con il regista Jan Maria Michelini, la Buscemi è ormai un'attrice affermata avendo tra l'altro interpretato molte fiction di successo come "Ad un passo dal cielo", "Doc" e la prima serie (recentemente in replica su Rai 1) de "Il Paradiso delle Signore".

Nonostante gli impegni sul set però, la giovane mamma non sta volendo rinunciare alle gioie della maternità che sta dividendo, in parte, anche con la sua famiglia d'origine. Recentemente infatti l'attrice ha postato delle foto che la ritraggono in campagna, in Sicilia, nella terra dei suoi a testimonianza di un forte attaccamento alle sue radici. E per questo ringrazia in modo particolare il padre che le ha trasmesso l'amore per la terra e per la natura.

Giusy Buscemi è impegnata anche sul fronte degli studi. Non dispera infatti di poter conseguire al più presto la laurea in Lettere per la quale sta studiando alla "Sapienza" di Roma. Gli auguri in questo caso saranno doppi.

