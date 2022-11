Harry e Meghan verso il divorzio? Voci dal Regno Unito: «La Merkle ha tradito il principe con la guardia del corpo»

Il principe Harry e Meghan Markle verso il divorzio? La clamorosa notizia arriva dal Regno Unito anche se ancora non c’è alcuna conferma ufficiale ma solo rumors. Il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sarebbe alla fine a causa – udite udite – della presunta infedeltà dell’attrice 41enne. La duchessa di Sussex avrebbe infatti tradito il Principe con la sua guardia del corpo. E sulla stampa scandalistica inglese non mancano i particolari: Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del primogenito Archie perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere. E a quel punto Harry si sarebbe messo alla ricerca della moglie trovandola in “compagnia“ piuttosto intima con la guardia del corpo. Lui sarebbe Christopher Sanchez, uno che fa il body guard per professione e che in passato ha anche lavorato alla Casa Bianca con George W. Bush e Barack Obama. C’è addirittura chi racconta che

Harry si sarebbe precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, urlando a Meghan la sua volontà di divorziare. Una vicenda delicatissima che non ha conferme anche se la stampa inglese parla di foto del litigio nella villa dei duchi nella loro villa di Montecito in California e c’è anche chi sostiene che Harry stia rientrando – da solo – a Londra. Harry e Meghan sono sposati diventando sua moglie il dal maggio del 2018 mentre il 6 maggio del 2019 è nato Archie e il giugno del 2021 la piccola Lilibet Diana.

