Harry lavora a una autobografia, la corona trema

Il Principe Harry è a lavoro ad una sua autobiografia da circa un anno. Lo rivela il New York Post. Il libro, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno prossimo, sarà pubblicato da Penguin Random House e Harry si sta avvalendo della collaborazione del premio Pulitzer J.R. Moehringer, ghost writer che ha scritto autobiografie per altri personaggi famosi tra cui il campione di tennis Andre Agassi e il co fondatore della Nike Phil Knight. Ha scritto inoltre la sua stessa autobiografia, 'The Tender Bar', di cui George Clooney ha deciso di farne un adattamento cinematografico.

Secondo una bozza della quarta di copertina, si tratta di "un’autobiografia intima e sincera da una delle figure più affascinanti e influenti dei nostri giorni. Il principe Harry condividerà, per la prima volta, un racconto preciso delle sue esperienze, avventure, sconfitte e lezioni di vita che hanno contribuito a formare la sua personalità».

"Lo sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l’uomo che sono diventato", ha detto Harry nell’annunciare il libro. "Negli anni ho indossato molti panni, sia in senso letterale che figurato e spero che raccontando la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni che ho imparato, di poter mostrare che non importa da dove veniamo, ma che abbiamo molte più cose in comune di quanto pensiamo", ha detto affermato Harry.



Il libro coprirà una vita all’insegna dei riflettori dall’infanzia al giorno d’oggi, compreso la sua dedizione al servizio pubblico, gli obblighi militari e la gioia che ha scoperto nell’essere un marito ed un padre. Ancora secondo la Penguin Harry donerà gli introiti del libro in beneficienza.

Una biografia che, dopo gli ultimi contrasti tra i reali, le interviste clamorose della coppia dal Canada, i malumori della Corona per gli "strappi" sembra agitare la famiglia reale. Pare che di questo libro, per il quale il nipote della regina avrebbe ricevuto dalla casa editrice americana Penguin Random House l’anticipo di 17 milioni di dollari, non sapessero nulla né la regina né Carlo.

