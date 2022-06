I 35 anni di Romina Carrisi: festa con mamma, papà e le sorelle Cristel e Jasmine

Grande festa a Roma qualche sera fa per i 35 anni di Romina Carrisi. Per questo compleanno, la figlia di Romina Power e Al Bano ha voluto accanto, oltre agli amici e ai colleghi di "Oggi è un altro giorno", proprio i due famosi genitori e altri componenti della famiglia, come le sorelle Cristel e Jasmine (quest'ultima nata dalla relazione tra il cantante pugliese e Loredana Lecciso).

Prima la cena in un ristorante a Trastevere, subito dopo il proseguo della serata in un rinomato locale romano dove la compagnia ha cantato e ballato anche sulle note di alcune famose canzoni dei genitori della festeggiata. Presente alla festa anche la giornalista Serena Bortone, conduttrice di "Oggi è un altro giorno", trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1 che, proprio oggi, ha salutato il pubblico e che ha avuto nel suo cast fisso anche la piccola di casa Carrisi-Power.

Il programma tornerà a settembre sempre con la Bortone alla guida, ma non si sa ancora chi degli altri sarà riconfermato. Intanto Romina ha fatto festa per il traguardo raggiunto e per una stagione che per lei si è chiusa bene.

