Il "Doc" Luca Argentero alle Maldive smette il camice e anche la moglie non resta indietro

Vacanze post natalizie di tutto relax in un luogo esotico, quasi certamente le Maldive, per la coppia Luca Argentero-Cristina Marino. Palme, sole e amore per il medico televisivo più amato degli ultimi tempi. Argentero ha infatti deciso di godersi il successo della seconda stagione di "Doc- Nelle tue mani", in onda su Rai 1, concedendosi una vacanza da sogno insieme alla moglie, sua collega e modella, e alla piccola Nina. E se lui in spiaggia ha "smesso" il camice per indossare i bermuda, anche Cristina Marino non è rimasta indietro esibendo un fisico perfetto con bikini che ne esaltano tutta la bellezza.

In una delle foto in particolare, Cristina con la figlioletta in braccio, mostra il fondoschiena particolarmente apprezzato dagli uomini ma anche qualche commento femminile, su Instagram, ammette l'invidiabile fisicità della giovane mamma.

Luca e Cristina per il resto si prendono affettuosamente in giro sui social dove ad apprezzare la bellezza di entrambi, sono davvero in tanti. Una coppia fresca e innamorata a cui sembra davvero non mancare nulla.

