Il principe Bonanno di Linguaglossa e la modella bielorussa: quando è rottura tra lo “sugar daddy” e la “sugar baby”

Sta facendo il giro dei siti d'informazione, sia specializzati in gossip sia generalisti, la fine della storia d'amore tra il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 50 anni, discendente della nobile casata siciliana (anche se romano di nascita e di residenza) e la bella modella bielorussa Tanya Yashenko, di 15 anni più giovane, una coppia glamour che fino a pochi mesi fa postava sui social foto di una vita da sogno tra viaggi da mille e una notte, auto di lusso, barche a vela, ristoranti 3 stelle e ville da favola.

Tutto finito - come detto - e nel peggiore dei modi. Ovvero con una denuncia e Con la richiesta di restituzione dei regali da parte del principe: tra questi una Mercedes Glc 220 d 4 Matic (costo 83 mila euro), l’affitto di un appartamento a piazza di Spagna (18 mila euro), la partecipazione all’acquisto di un b&b (58 mila euro) e decine di bonifici per un totale circa 80 mila euro. Sono le spese che il principe avrebbe sostenuito nel corso degli oltre due anni di relazione con la modella, accusata ora di circonvezione di incapace dal nobiluomo.

Il principe - a suo dire - sarebbe stato raggirato da Tanya Yashenko che avrebbe approfittato della sua fragilità, manifestatasi nel periodo che è seguito alla separazione dalla moglie Christine, e anche dai figli, andati a vivere negli Stati Uniti. Un fatto che avrebbe generato in lui un trauma emotivo rendendolo debole, insicuro e vulnerabile.

Il legale di Bonanno di Lunguaglossa - l’avvocato Armando Fergola - spiega meglio la situazione che si sarebbe venuta a crearsi e che rientra nella casistica di un fenomeno diffuso anche in Italia, il Sugar Dating. Nel rapporto in questione la modella bielorussa impersonerebbe la classica «sugar baby», cioè una giovane donna avvenente attratta da un uomo ricco, disposto a farle regali di ogni genere, rientrante nella figura dello «sugar daddy». Fenomeno che secondo l'avvocato si è poi trasformato in «innamoramento che obnubila il cervello fino quasi a rendere una persona incapace di intendere e di volere, soprattutto negli over 50».

La storia d’amore tra i due è cominciata il 23 ottobre 2019 quando il nobile conosce la giovane modella a una cena. Bonanno di Linguaglossa è solo, dopo la separazione dalla moglie e lei, seppure impegnata, si sente subito attratta da lui e nasce così la coppia. In breve tempo Giacomo e Tanya diventano quasi insperabili: viaggi sempre insieme, vita notturna, cene nei migliori ristoranti del mondo. Lui, consulente di viaggi per vip verso mete esclusive, è dinamico e molto attivo. Lei è determinata e intraprenente.

Tutto sembra filare liscio fino a inizio 2020 quano la coppia comincia a vacillare. La Yashenko si sente «bella e giovane», mentre lui, per la donna è un «pezzente, barbone». Lui non reagisce a questi commenti spiattellati sui social e addirittura si scusa : «Sarò profondo con le scuse (…) lunedì mattina vado in banca e pago la macchina, l’affitto pure è pagato (…) sono mortificato».

Oggi è lui stesso a definirsi nei due anni di relazione «incapace di intendere e volere». «Ero instupidito dall’amore» per Tanya ripete oggi Giacomo Bonanno di Linguaglossa. «Le capacità manipolative di questa persona – spiega l’avvocato Armando Fergola – rivolte a un uomo già fragile caratterialmente le hanno consentito di percepire un profitto illegittimo attraverso condotte penalmente rilevanti». Ecco perché oggi il principe chiede indietro i regali che ha fatto alla donna quando sembrava perdutramente innamorato.

