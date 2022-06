Il Principe William compie 40 anni: festa lontano con la famiglia lontano da Londra

Il principe William compie oggi, 21 giugno, 40 anni. Un giro di boa per il principe ereditario della Corona Inglese già da anni abituato a stare in prima fila anche nelle cerimonie più importanti e che è destinato ad avere un ruolo sempre più di primo piano.

Come riporta il Telegraph, tabloid sempre molto informato sulle vicende della Casa Reale britannica il Duca di Cambridge è oggi «più a suo agio che mai» in questa fase della sua esistenza. Anzi vede il compleanno come un’opportunità.

A differenza del padre Carlo, William sembra avere a questa età una maggiore consapevolezza e quali sono gli errori da non commettere. Nel giorno del compleanno William ha scelto di portare la sua famiglia via da Londra “fuggendo” a Windsor, all’Adelaide Cottage, una residenza decisamente più modesta del sontuoso Kensington Palace. Di sicuro c’è che appare pronto per diventare un giorno il Principe di Galles e nel prossimo futuro un uomo con molti impegni reali, soprattutto all’estero.

