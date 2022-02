Ilary Blasi e Francesco Totti nell'occhio del ciclone: si stanno separando?

Una notizia-bomba "sganciata" da Dagospia e che in queste ore sta rimbalzando da una redazione giornalistica all'altra. L'ex capitano della Roma Francesco Totti e la showgirl e conduttrice televisiva Ilary Blasi, secondo indiscrezioni non confermate, sarebbero prossimi alla separazione. Sembra quasi impossibile: finora sono state una delle giovani coppie più solide del mondo dello sport e di quello dello spettacolo. In questi anni sono apparsi sempre affiatati, complici, innamorati con una famiglia formata nel corso del tempo, anche dai tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Secondo Dagospia la rottura non sarebbe esattamente un fulmine a ciel sereno: le cose tra i due non andrebbero benissimo già da alcuni mesi con una dichiarazione di lei (non di oggi) che suona sibillina sulla sua voglia di indipendenza. Sempre secondo il sopracitato sito, la coppia sarebbe stata al centro di un litigio, alcune settimane fa, avvenuto durante una gita familiare al lago di Castel Gandolfo.

Sulla sua famiglia e sul marito in realtà Ilary, prossima conduttrice de "L'Isola dei Famosi", aveva scherzato di recente, appena alcuni giorni fa, durante la sua partecipazione allo show dell'amica Michelle Hunziker, tra l'altro fresca di separazione dal marito, l'imprenditore della moda Tomaso Trussardi.

Al momento da parte degli interessati non trapelano smentite o conferme.

