Ilary Blasi rientrata a Roma, la prima estate a Sabaudia senza Totti

L'estate di Ilary Blasi, rientrata dalla Tanzania dove si è ritirata per qualche settimana insieme ai tre figli dopo la separazione dal marito Francesco Totti, continua nel mare romano di Sabaudia. La conduttrice e showgirl, al centro, da settimane, del vortice mediatico che continua a girare sulle vicende familiari dell'illustre ormai ex coppia, non ha rinunciato a proseguire la sua estate in quel litorale che negli anni scorsi l'aveva sempre vista in compagnia dell'ex marito. Lei continua anche a postare i passaggi delle sue vacanze, prima nel lussuoso residence di Zanzibar dove è volata insieme ad una delle sue sorelle e ai tre figli, Christian, Chanel e Isabel, e adesso a Sabaudia dove la famiglia possiede una villa. Ilary sfoggia la sua bellezza con bikini e copricostume, mentre di Totti sembrano essersi perse le tracce. L'ex capitano della Roma infatti, dopo l'ufficialità della separazione, sta preferendo un profilo più basso, a cominciare dal silenzio sui social. Dei due è senz'altro lui il più chiacchierato per la relazione, o presunta tale, con la romana 34enne Noemi Bocchi, separata e madre di due figli. L'estate non è ancora finita e anche i riflettori del gossip non si spengono sulla rottura di un matrimonio che sembrava destinato a durare nel tempo e che invece non ha superato forse una prova più difficile delle altre su cui i diretti interessati stanno riuscendo a mantenere il riserbo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA