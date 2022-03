Ilary Blasi "smonta" il gossip sulla fine del suo matrimonio: «E' stato schifoso. Ecco la verità»

Da stasera sarà al timone, per il secondo anno, de "L'Isola dei Famosi", ma ieri Ilary Blasi si è tolta più di un sassolino dalla scarpa riguardo la tempesta mediatica che si è scatenata alcune settimane fa sul suo matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Dall'amica di sempre, Silvia Toffanin conduttrice di Verissimo, la Blasi ha "smontato" il gossip, finito su siti, web e testate giornalistiche, che dava come finito il suo legame con Totti a causa di un tradimento di lui. La conduttrice e showgirl è ricorsa a parole anche molto forti per esprimere il suo sdegno nei confronti di quello che ha definito un vero e proprio accanimento mediatico. "In qualche modo ci siamo abituati", ha spiegato nel corso dell'intervista. "E' già successo altre volte in passato, ma questa volta è stato tutto organizzato, a partire da quella foto allo stadio che ritrae la presunta amante di mio marito due gradini indietro a lui. Una persona che io non conosco e con cui Francesco si era fermato soltanto per una foto, come le tante che fa con le persone che lo fermano". Di seguito lo stralcio dell'intervista rilasciata a Verissimo.

