Jennifer Lopez e Ben Affleck, passeggiata romantica a Capri

Dopo aver ufficializzato con un bacio su Instagram il loro amore sullo sfondo di un mega yacht sul mare di Saint Tropez, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono in vacanza a Capri.

La coppia più bella del momento è arrivata a bordo del lussuoso yacht Valerie, 85 metri di lunghezza, sei ponti, ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto. La loro romantica passeggiata mano nella mano nelle stradine del centro ha suscitato applausi e foto.

52 anni e un amore ritrovato: Jennifer Lopez, star globale - che posta su Instagram per il suo compleanno una sua foto in bikini da urlo - dallo scorso aprile è tornata a frequentare l'ex Ben Affleck, ma non avevano ufficializzato nulla prima del 24 luglio quando in occasione del compleanno JLo su Instagram ha messo la foto di un romantico bacio con l'attore. Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano avuto una relazione dal 2002 al 2004 , poi si erano separati pur rimanendo amici. Poi 17 anni dopo la loro separazione erano stati visti insieme, fotografati al ristorante e in un weekend romantico ma nessuna delle due star avevano rilasciato dichiarazioni ufficiali.



