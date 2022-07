Kitty Spencer, la nipote di lady D unica star presente alla festa di D&G a Siracusa

Ci si attendeva di vedere Ben Affleck e Jennifer Lopez, già in città, ma l'unica star presente alla festa di ieri sera di Dolce&Gabbana a Siracusa, è stata la bellissima modella Kitty Specer, celebre anche per essere una delle nipoti della compianta principessa del Galles Diana Spencer.

Nella città aretusea, così come altri nomi dello star system, per prendere parte all'evento che i due stilisti hanno organizzato per presentare le loro creazioni di Alta Gioielleria e Alta Moda proprio in Sicilia, Kitty Spencer ha postato sulle sue stories numerosi momenti della serata allestita nel resort Il Minareto in un tripudio di colori e di sapori rigorosamente in salsa sicula.

Una festa a cui hanno presenziato soprattutto compratori, molti dei quali asiatici. Per gli altri super vip, Beyoncé e forse Madonna, occorre attendere ancora.

