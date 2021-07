Kitty Spencer, la nipote di lady Diana sposa d'incanto a Frascati in D&G

Lady Kitty Eleanor Spencer ha scelto molta Italia per il suo matrimonio. Sabato 24 luglio la Spencer, primogenita di Charles Spencer e nipote di Lady Diana, è convolata a nozze con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, 31 anni in più di lei, e ha scelto Villa Aldobrandini, conosciuta anche come Villa Belvedere, a Frascati, come sua location da favola. Italiana anche la firma dell’abito, griffato Dolce&Gabbana, di cui la Spencer è global ambassador.

Oltre ovviamente a Stefano Dolce e Domenico Gabbana, era presente al grande evento, rimasto top secret fino all’ultimo, anche tutto il gotha della moda, l’artista Romero Britto, la cantautrice e attrice inglese Pixie Lott, Idris Elba, Maye Mask, supermodella senior, mamma di Elon Musk e Emma Thynn, Marchesa di Bath, modella e mondana britannica.

Anche l’apertura della serata è stata al made in Italy, con una straordinaria esibizione di Matteo Bocelli, primogenito del tenore italiano, e in grandissima ascesa a livello internazionale, prossimo alla pubblicazione del suo primo progetto discografico, dopo i successi ottenuti con il duetto del padre. Matteo Bocelli pare abbia emozionato tutti in avvio serata cantando Can't Help Falling in Love, ma il momento più suggestivo sembra sia stata la sua esecuzione di "Perfect Symphony" che ha accompagnato il primo ballo, aperto proprio dalla coppia di sposi.

