L'annuncio di Valentino Rossi: «La Franci è incinta!»

«Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina». Valentino Rossi dà sui social il lieto annuncio, corredato da tre foto e in una di queste, compare con un camice da dottore mentre ausculta con un stetoscopio la pancia della compagna. Nelle altre due, la coppia sorride abbracciata guardando verso l'obiettivo. Francesca Sofia Novello, modella, era salita alla ribalta della cronaca, oltre che per essere la fidanzata del campione di motociclismo, anche per essere stata la valletta, di qualche anno fa, del "passo indietro" al Festival di Sanremo.

Nella prima edizione condotta da Amadeus quest'ultimo, nel presentarla in conferenza stampa, aveva parlato di lei come di una donna capace di stare accanto a un grande uomo restando un passo indietro; un'affermazione che aveva provocato non poche polemiche nonostante la diretta interessata fosse stata la prima a non prendersela. Adesso la bellissima modella si prepara alle gioie della maternità condivise dal famoso futuro papà.

