L'attrice catanese Miriam Leone si sposa a Scicli: chi è il siciliano che ha rubato il suo cuore

L’attrice di origini catanesi Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova sabato 18 settembre. «L'amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data», afferma una nota.

Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia dei fiori d’arancio per l’attrice ex Miss Ialia 2008. Nozze non più in gran segreto, quindi.

Nel 2021 l’attrice, stella del cinema italiano e protagonista delle Serie TV Sky Original 1992, 1993, 1994, interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.

Di lui invece si sa poco perché pare tenta tanto alla sua sfera privata, tanto da non aver alcun profilo sui social network. Per cui di lui si conoscono poche informazioni personali, come luogo di nascità, età, lavoro. Secondo quanto riportato da alcuni media specializzati in gossip, Paolo Carullo è siciliano come la bella Miriam, originario di Caltagirone, quindi stessa provincia dell'attrice che invece è originaria di Acireale. Carullo si è trasferito a Milano per studiare l’Università Cattaneo dove ha conseguito nel 2006 una laurea in Economia e finanza.

Carullo però è anche musicista e fa parte della band milanese Apple Jack di cui è anche manager finanziario. La relazione con Miriam sarebbe cominciata circa due anni addietro, ma in realtà non è possibile indicare una data certa proprio a causa della riservatezza deilla coppia.

