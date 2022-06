La Bugatti di Cristiano Ronaldo finisce contro un muro: mistero su chi c'era al volante

Una delle Bugatti di proprietà di Cristiano Ronaldo ha subito un incidente lunedì mattina nei dintonri di Bunyola, nell’isola di Maiorca. Il calciatore comunque sembra non fosse a bordo dell’auto quando si è verificato l'incidente e non ci sarebbero stati feriti. I danni sarebbero comunque ingenti. Nell’isola di Maiorca il fuoriclasse portoghese sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia. Ancora da ricostruire le cause dell’incidente anche se la polizia ritiene che il conducente abbia perso il controllo del veicolo. L’auto è una Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, dal valore di quasi due milioni di euro, che si è scontrata contro il muretto di un deposito attrezzi dove erano erano riposte anche diverse bombole. Ronaldo ha anche un’altra Bugatti, una Cientodeci, del valore di 8 milioni di euro..

