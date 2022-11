La cantante Noemi: «Ho toccato il fondo al Festival di Sanremo del 2018, ma da quel momento...»

È tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, ma quella che negli ultimi anni, ha portato avanti il processo di cambiamento più radicale del proprio aspetto fisico. Stiamo parlando di Noemi, che oggi ha ritrovato fiducia e sicurezza, dando vita a una seconda fase della sua carriera. La donna ha deciso di raccontarsi senza filtri alla trasmissione di Rai 2 Belve, in onda nella seconda serata del 22 novembre. Tra i molti temi toccati, proprio quello del suo aspetto fisico e del suo percorso di dimagrimento.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani le chiede di parlare del grande cambiamento fisico che ha avuto negli ultimi anni: a questo proposito, Noemi racconta di come, al Festival di Sanremo 2018, abbia sentito di aver toccato il fondo. Dopo la sua esibizione, infatti, ha iniziato a circolare sui social un meme che metteva a confronto lei e Michelle Hunziker, per sottolineare la differenza di peso tra le due donne: “Quando lo ordini su ‘Wish’ vs. Quando ti arriva a casa”.

«Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che nel 2018 non era di moda. Mi sono sentita ferita come donna, in quella foto per la prima volta ho visto tutta la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa», spiega la donna. Da quel momento, infatti, è iniziato il suo percorso di dimagrimento.

